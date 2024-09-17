إصابة 21 شخصا في حادث انقلاب سيارة نصف نقل

أصيب 21 شخصاً من العمالة الزراعية بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمحور الضبعة بالظهير الصحراوى لمحافظة البحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية، بطريق محور الضبعة، إتجاه الضبعة، مما اسفر عنه إصابة 21 شخص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزى، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وفى سياق اخر فقد نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم فى إنقاذ إحدى الفتيات حال محاولتها الإنتحار من أعلى أحد الكبارى والسيطرة عليها.

تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم من أحد أفراد الشرطة من قوة القسم والمعين خدمة لمتابعة الحالة الأمنية أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم بأنه حال تواجده فى الخدمة شاهد إحدى الفتيات تحاول الإنتحار بالقفز من أعلى الكوبرى فقام بمنعها من إلقاء نفسها والسيطرة عليها.

بالإنتقال والفحص تبين أنها طالبة مقيمة بدائرة مركز شرطة الفيوم، وأنها حال مرافقتها لكل من جدها وجدتها لوالدتها مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم، قامت بتركهما ومحاولة إلقاء نفسها إلا أن رجل الشرطة تمكن من إنقاذها، بسؤال جدها وجدتها أكدا مضمون الفحص وأضافا بأنها قامت بذلك لمرورها بحالة نفسية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس سائق توك توك 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التعدى على فتاة.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من مهندس، وبصحبته شقيقته "موظفة" مصابة بكسور (تم إسعافها بإحدى المستشفيات) وقرر بقيام شقيقته المصابة بإستقلال مركبة "توك توك" بدائرة القسم، وحال سيرهما قام قائد المركبة بتغيير خط سيره والتعدي عليها، فقامت بإلقاء نفسها من المركبة، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ بالفرار.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك" (مقيم بدائرة القسم) والمركبة المشار إليها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.