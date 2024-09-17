مهاجرون يغزون جزر الكناري الإسبانية.. فيديو

عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو عن وصول 296 شخصًا إلى جزر الكناري على متن خمسة قوارب صيد بين يومي السبت والأحد الماضيين.

واستقر أحد القوارب في "لا غوميرا"، بينما رست الأربعة الأخرى في "إل هييرو".

وكان القارب الأخير يحمل 55 شخصًا، من بينهم شخص واحد لم يكن قادرا على الوقوف، وتم نقله إلى مركز صحي لتلقي العناية اللازمة.

وتشير المعلومات، إلى أن الزوارق الموريتانية، التي تتميز بصغر حجمها وكفاءتها، أصبحت تتفوق على الزوارق السنغالية التي يمكن أن تحمل أكثر من 300 شخص.

ويظل وصول القاصرين على متن القوارب مسألة ثابتة، فقد وصل حوالي سبعة أشخاص تحت السن القانوني هذا الأسبوع، ومن المتوقع الحصول على العدد الدقيق في الأيام القادمة.

ومنعت السلطات المغربية، الأحد الماضي، عشرات المهاجرين من اقتحام السياج الحدودي للوصول إلى جيب سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية، بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة الهجرة الجماعية.

وتجمع اليوم عشرات المهاجرين على قمة تل في مدينة الفنيدق المطلة على سبتة، لكن الشرطة منعتهم من الاقتراب من الجيب.

وقالت السلطات المغربية إنها ألقت القبض على 60 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي لاستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي لتحريض المهاجرين على محاولة العبور الجماعي للحدود.

وانتشرت قوات الأمن المغربية بكثافة في الفنيدق منذ أمس الجمعة.