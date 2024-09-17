"يحيي ياسر" لاعب سموحة ينضم لصفوف لافيينا

نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا برئاسة "محمود الأسيوطي" في التعاقد مع "يحيى ياسر" لاعب وسط سموحة وسبورتنج السابق، مواليد 2002 وذلك في صفقة انتقال حر، حضر التوقيع الكابتن اسلام عادل المدير الرياضي لنادي لاڤيينا.

وكان قد انتقل رسميًا مدافع سموحه طارق علاء الشهير بـ“توكتوك”، الظهير الأيمن لسموحة، لصفوف بيراميدز مقابل ١٨ مليون جنيه



وكان مجلس الإداره أخطر أحمد سامى بالعرض المقدم من بيراميدز الذى وافق عليه، وقال نتمنى للاعب التوفيق بالفعل.

جدير بالذكر أن اللاعب الشاب هو نتاج قطاع الناشئين بالنادى.

كما عاد شريف رضا، مدافع سموحة إلى مركزه الظهير الأيمن عقب نهاية إعارته للاتحاد السكندرى.

ونجح طارق علاء في الوجود ضمن الأعمدة الأساسية لفريق سموحة بعدما خاض مع الفريق 37 مباراة رسمية، منها 26 مباراة في الدوري الممتاز، و5 مباريات في كأس الرابطة وكأس مصر.

وتدرج طارق علاء في صفوف فرق الناشئين بنادي سموحة قبل أن يصبح لاعبًا للفريق الأول منذ موسم 2022-23.