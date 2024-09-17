موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس

شهدت أسعار الطماطم والبطاطس ارتفاعات خلال الأيام الماضية، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد انخفاض الأسعار تزامنا مع دخول فصل الشتاء.

وفسر حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه باتحاد الغرف التجارية، سبب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم في الأسواق، حيث أكد أن حجم إنتاج عروة شهر يوليو تراجع بنحو 50% بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

الانخفاض الكبير في الإنتاج الزراعي

وأكد نجيب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الانخفاض الكبير في الإنتاج الزراعي للبطاطس والطماطم لم يقتصر على هاتين المحصولين فحسب، بل شمل محاصيل أخرى مثل الكوسة والخيار.

وأشار نجيب إلى أن الإنتاج الجديد لتلك المحاصيل سيبدأ بالطرح في الأسواق بحلول شهري أكتوبر ونوفمبر، مشيرا إلى أن الإنتاج الشتوي القادم سيساهم في خفض الأسعار.

وأكد على أن الفترة الحالية تمثل نهاية العروة الصيفية وبداية العروة الشتوية للمحاصيل الزراعية.

وأرجع نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه باتحاد الغرف التجارية، هذا الأمر إلى التغيرات المناخية التي تؤثر على العالم بأسره، ومصر ليست استثناءً من ذلك.

الجدير بالذكر أنه سجل متوسط أسعار الطماطم اليوم في الأسواق ما بين 25.53 جنيه/ كيلو، و25 جينه بزيادة قدرها 2.26 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس.

أسعار البطاطس

وبلغ متوسط أسعار البطاطس اليوم في الأسواق 26.21 جنيه/ كيلو.

أسعار الليمون البلدي

فيما بلغ متوسط أسعار الليمون البلدي اليوم في الأسواق 19.17 جنيه/ كيلو.

أسعار الخيار الصوب

وسجل متوسط أسعار خيار الصوب اليوم في الأسواق 20.47 جنيه/ كيلو.

أسعار الملوخية

فيما سجل متوسط أسعار الملوخية اليوم في الأسواق 11.91 جنيه/ كيلو.

أسعار الليمون أضاليا

وبلغ متوسط أسعار الليمون الأضاليا اليوم في الأسواق 17.57 جنيه/ كيلو.

أسعار اللفت

أما متوسط أسعار اللفت اليوم فبلغ في الأسواق 7.53 جنيه/ كيلو.

أسعار الكوسة

وبلغ متوسط أسعار الكوسة اليوم في الأسواق 28.12 جنيه/ كيلو.

أسعار البصل

أما متوسط أسعار البصل بعدد من أسواق محافظة القاهرة فبلغ 12.14 جنيه/ كيلو.

أسعار الكرنب

وبلغ متوسط أسعار الكرنب اليوم في الأسواق 33.05 جنيه للواحدة.