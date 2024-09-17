الوكيل: تطوير النقل واللوجستيات والتعليم ضروري للنهضة الاقتصادية الإسلامية

خلال مؤتمر أفضل نماذج ريادة الأعمال :

نظم الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، مؤتمراً بعنوان "أفضل نماذج ريادة الأعمال في مصر"، وذلك تحت رئاسة أحمد الوكيل، نائب رئيس الغرفة الإسلامية ورئيس اتحاد الغرف المصرية والأفريقية والمتوسطية.

جاء هذا المؤتمر ليعكس جهود الاتحاد في دعم وتطوير ريادة الأعمال في العالم الإسلامي، ويمثل منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال.

استحضار ذكرى المرحوم الشيخ صالح كامل ودعم الشيخ عبد الله

في كلمته الافتتاحية، استهل أحمد الوكيل حديثه بتذكير الحضور بمساهمات المرحوم سعادة الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة الراحل، الذي كان له دور بارز في تأسيس ودعم الغرفة الإسلامية.

وأعرب الوكيل عن تقديره للشيخ صالح كامل الذي لم يتوانَ عن تقديم الدعم والمبادرات الرائدة التي أسهمت في احتضان أكثر من 58 دولة إسلامية، وتعزيز التعاون بينها.

كما أثنى الوكيل على الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الغرفة الإسلامية الحالي، سعادة الشيخ عبد الله، لتنفيذ البرنامج الطموح الذي من شأنه أن يكون حجر الزاوية في نهضة الأمة الإسلامية اقتصادياً واجتماعياً.

وأكد الوكيل أن هذا البرنامج سيكون له دور محوري في تحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للعالم الإسلامي.

دور الغرف التجارية في تعزيز التنمية الاقتصادية

أشار الوكيل إلى أن الغرفة الإسلامية، التي تجمع اتحادات الغرف التجارية والصناعية وممثلي القطاع الخاص من 58 دولة، تلعب دوراً أساسياً في تعزيز التنمية الاقتصادية عبر مشاريعها المختلفة مثل اتحاد أصحاب الأعمال، وشركة فرص للاستثمار، وصندوق الزكاة، ومشروع الحلال.

وأضاف أن هذه المشاريع تمثل خطوات هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في الدول الإسلامية.

أهمية المسؤولية الاجتماعية في الإسلام

استعرض الوكيل بعض المبادئ الإسلامية التي تشدد على أهمية المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية، مستشهداً بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

وأكد أن المشاريع والمبادرات التي يتم العمل عليها اليوم تجسد هذه المبادئ وتجمع بين الخير والنماء والتنمية.

وأشار إلى أن الإسلام لا يقتصر على الاهتمام بالمجالات التقليدية مثل المساجد والمدارس، بل يولي أهمية أيضاً للأنشطة الاقتصادية والخدمية التي تسهم في خلق فرص عمل كريمة لأبناء الأمة الإسلامية.

وأوضح أن الهدف هو تحقيق التنمية الشاملة التي تشمل جميع جوانب الحياة وتساهم في تحسين مستوى المعيشة.

دعم ريادة الأعمال في عصر التحول الرقمي

اختتم الوكيل كلمته بالتأكيد على أهمية دعم ريادة الأعمال ومدها بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع متطلبات عصر التحول الرقمي، وأكد على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في نشر النماء والتنمية، مستنداً إلى ديناميكيته وحب الوطن.

وأعرب عن أمله في استمرار التعاون بين القطاع الخاص والقيادات السياسية والحكومات لخلق فرص عمل كريمة وتعزيز التنمية الاقتصادية.