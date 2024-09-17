الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير العمل يشهد اتفاقية جماعية تحفظ حقوق 1200 عامل في "ميتالكو"

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد محمد جبران وزير العمل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات توقيع اتفاقية عمل جماعية بين إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو"، التابعة لقطاع الأعمال العام، ويُمثلها طارق محمد محمد عبدالله، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد الفقي، وممثلي اللجنة النقابة للعاملين بالشركة برئاسة مجدي عبدالرحمن، وممثلين عن وزارتي قطاع الأعمال العام والعمل، والشركة القابضة للصناعات المعدنية.

و حصل العمال وعددهم 1200 عامل على كافة مستحقاتهم المالية.

وأكد وزير العمل محمد جبران، أن "الوزارة" حريصة على  تحقيق مصالح الإدارة والعمال بشكل متوازن، خاصة داخل المنشأت التي تتعرض لبعض التحديات.

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