أبطال منتخب الماسترز للخماسي الحديث يحرزون ذهبية وفضيتان ببطولة العالم بالمجر

أحرز منتخبنا القومي للماسترز للخماسي الحديث ذهبية وفضيتان بـ بطولة العالم للماسترز والتي اقيمت بالمجر خلال الفترة من ١٤ حتي ١٦ سبتمبر الجاري.

حيث فاز بالميدالية الذهبية مصطفي أبوالمجد فردي خماسي +30 ، وفاز بالميدالية الفضية ابو الحسن بسطاوي فردي خماسي +40 ، واحرز الفريق ( خالد الشبكشي - محمد عبدالله - ابو الحسن بسطاوي) الميداليه الفضية للفرق +30 رباعي.

قائمة منتخب الماسترز للخماسي الحديث

شاركت مصر بسبعة لاعبين في البطولة

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: رشا فاروق ، ومصطفي ابو المجد ، وابو الحسن بسطاوي، وخالد الشبكشي ، ومحمد عبدالله ، واسلام احمد ، وعلي حمدي بالإضافة إلى بكر الحسيني مدربًا للفروسية، وشريف صلاح رئيس لجنة الماسترز فيما يرأس البعثة اللواء حازم الدمهوجي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث.