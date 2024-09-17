محافظ أسوان يتفقد المدارس للاطمئنان على جاهزيتها لإستقبال العام الدراسى الجديد

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان مدارس الثانوية للبنات، ومجمع هميمى الجبلاوى لمرحلة الإبتدائى ورياض الأطفال، وبدرية حامد الإعدادية، وذلك برفقة المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن القيادات التنفيذية والتعليمية ، وذلك فى ظل الاستعدادات الجارية لإستقبال العام الدراسى الجديد 2024/ 2025 .

كما تابع المحافظ تلقى 472 معلم ومعلمة من المعلمين الجدد للتدريبات العملية فى التخصصات المختلفة، مؤكداً لهم أهمية الإتقان والجدية لإثبات كفائتهم لخدمة أبناء محافظتهم .

الإلتزام من أول يوم دراسي بحضور الطلاب داخل المدارس

فيما شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإلتزام من أول يوم دراسي بحضور الطلاب داخل المدارس لإرتباط ذلك بأعمال السنة، مؤكداً أنه سيقوم بزيارات مفاجئة للتأكد من ذلك على أرض الواقع حرصاً على مصلحة الطالب، وخاصة فى ظل النهج الجديد الذى تقوم بتطبيقه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بقيادة الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفى نفس السياق كلف إسماعيل كمال مديرى الإدارات التعليمية بالتأكيد على انتظام وانضباط المعلمين والعاملين ورفع مستوى النظافة العامة داخل الفصول ودورات المياه العمومية والأفنية ، فضلاً عن قيام مسئولى الوحدات المحلية والأحياء برفع الإشغالات، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط 1519 مدرسة ، والتى تمثل مختلف المراحل التعليمية بالمراكز والمدن بواقع 10 آلاف و600 فصل دراسى ، ولتستقبل 409 ألف و947 طالب وطالبة .

ووجه بالالتزام بخطة توزيع الكتب المدرسية على الطلاب والتى تم توريدها بنسبة 99 % لمرحلة رياض الأطفال، و88 % لمرحلة التعليم الإبتدائي، و85 % لمرحلة التعليم الإعدادى والثانوى العام، بالإضافة إلى 75 % لمرحلة التعليم الفنى.

وكلف محافظ أسوان بضرورة العمل على زيادة المسطحات الخضراء بالمدارس لإعطاء المظهر الحضارى، ولتصبح صروح جمالية نموذجية مع بدء العام الدراسى بشكل يحفز أبنائنا الطلاب على الالتزام بالحضور و الجدية والاجتهاد فى التحصيل الدراسي، وتحقيق أعلى الدرجات العلمية فى مختلف المراحل التعليمية.