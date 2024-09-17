اعتقال شون "ديدي" كومبس في نيويورك بتهم فدرالية غير محددة

تم اعتقال مغني الراب الشهير شون "ديدي" كومبس في مدينة نيويورك بتهم فدرالية غير محددة، وفقًا لما ذكرته السلطات الفدرالية لشبكة CBS.

جاء هذا الاعتقال في مانهاتن بعد مداهمات على ممتلكاته في لوس أنجلوس وميامي في مارس كجزء من "تحقيق مستمر" حول الاتجار بالبشر.

قال محامي كومبس، مارك أغنيفيلي، إنهم "محبطون" من الاعتقال وأن موكلهم "رجل بريء". يواجه كومبس سلسلة من الادعاءات تتراوح بين الاعتداء الجنسي والإساءة، بما في ذلك من شريكته السابقة كاسندرا "كاسي" فنتورا. وقد نفى جميع الادعاءات ضده.

تم الاعتقال في إطار التحقيق الذي تجريه السلطات الفدرالية، وأكد المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، داميان ويليامز، الاعتقال في بيان يوم الاثنين. وأوضح أن مكتب المدعي العام يعتزم الكشف عن لائحة الاتهام يوم الثلاثاء.

يواجه كومبس عددًا من الدعاوى المدنية، بما في ذلك ادعاءات باغتصاب فتاة قاصر ومحاولته "تربية" منتج وإجباره على ممارسة الجنس مع رجل آخر. وأعرب محاميه عن أمله في "تطهير اسمه في المحكمة".

بدأت مشكلات كومبس القانونية في نوفمبر 2023 عندما قدمت السيدة فنتورا دعواها. تبعها دعوتان من امرأتين أخريين تتهمانه بالإساءة والاعتداء، بما في ذلك واحدة تقول إنه خنقها حتى فقدت الوعي ، وقد نفى جميع الادعاءات في ذلك الوقت.

في ديسمبر، قُدمت دعوى مدنية أخرى تتهمه بتجارة الجنس لامرأة تم استغلالها عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها. في فبراير من هذا العام، ظهرت ادعاءات جديدة من منتجه السابق، رودني جونز جونيور، الذي قال إن كومبس قام بتوجيه تحرشات جنسية غير مرغوب بها له.

تمت مداهمة ممتلكاته الشهر الماضي، وتم إيقافه في مطار ميامي أثناء استعداده لمغادرة البلاد. العديد من الدعاوى قدمت قبل انتهاء قانون الناجين البالغين في نيويورك، الذي سمح للأشخاص الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي بتقديم دعاوى حتى بعد انتهاء فترة التقادم.

في مايو، ظهرت لقطات CCTV تظهر كومبس وهو يهاجم السيدة فنتورا، وهو حدث تم توثيقه في دعواها المدنية. يُعتبر كومبس، الذي عُرف أيضًا بأسماء عديدة مثل بافي، بوف دادي، وP Diddy، أحد أنجح رجال الأعمال في عالم الراب.