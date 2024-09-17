تفاصيل مقتل موظف بالمعاش في الجيزة

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمين بقتل موظف بالمعاشس داخل مسكنه وسرقته في حدائق أكتوبر، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) داخل إحدى الغرف بمسكنه بدائرة القسم مقيد وعدم وجود الهاتف المحمول الخاص به.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حيث قرر أحدهما بتعرفه على المجنى عليه منذ فترة فاختمر فى ذهنه سرقته، فقام بالاستعانة بالمتهم الثانى وقاما بالدخول إلى مسكن المجنى عليه والتعدى عليه وكتم أنفاسه خشية افتضاح أمرهما إلا أنه توفى، واستوليا على ( هاتف محمول – شاشة تلفاز – الفيزا كارد) ولاذا بالهرب"، وتم بإرشادهما ضبط ( الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه – هاتف محمول قاما بشرائه من متحصلات الواقعة – شاشة التلفاز – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه من الفيزا كارد) .

3 مراهقين يرهبون طفلا بكلب ويتسبب في عقره

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع تواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بتاريخ 8 الجارى من (عامل ونجله سن "15" - مقيمان بدائرة المركز) بتضررهم من (3 "أحداث – أعمارهم " 15 ، 13 ، 12"- مقيمون بذات الدائرة) بتهديد نجل الأول بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه ، وبصحبتهم الكلب المشار إليه.. وتولت النيابة العامة التحقيق ، كما تم إيداع الكلب بأحد مراكز إنقاذ الحيوانات بالجيزة.

حريق هائل داخل شقة سكنية بـ كمبوند شهير في حدائق أكتوبر

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر، دون وقوع خسائر بشرية، اليوم الأحد، وتم إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بكمبوند دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر.

بدوره دفع مدير الإدارة العامة بالحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المجاورات، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة آخرى، وأخطر اللواء محمد أبو شميلة حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع وإعداد تقرير وافٍ حول سبب نشوبه.