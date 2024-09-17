الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رئيس وحدة الصواريخ لحركة الجهاد الإسلامي

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ غارة جوية أدت إلى مقتل رئيس وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وفقًا لما أوردته وكالة" روسيا اليوم".



وأضاف الجيش في بيانه: "نفذ سلاح الجو أمس الاثنين غارة استهدفت أحمد عيش سلامة الحشاش، الذي كان يشغل منصب رئيس وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة رفح"، مبينا أن "الحشاش كان مسؤولا عن الهجمات الصاروخية التي نفذتها حركة الجهاد على لواء رفح وعلى المدنيين الإسرائيليين".

وادعى البيان أنه "في وقت الغارة، كان سلامة الحشاش متواجدا ويعمل داخل المنطقة الإنسانية في خان يونس".