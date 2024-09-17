موعد مباراة يوفنتوس وإيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لاستقبال ضيفه بي إس في آيندهوفن الهولندي في المباراة المرتقبة التي من المقرر أن تجمع بين الفريقين على ملعب أليانز آرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

يدخل فريق يوفنتوس مواجهة اليوم بقيادة المدير الفني تياجو موتا بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة من أجل تحفيز اللاعبين في بداية مشوار البطولة بهدف الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة والمنافسة على اللقب.

ويتسلح فريق يوفنتوس بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاثة، بينما يبحث أيندهوفن عن الخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه والعودة إلى هولندا بالفوز أو التعادل على أقل تقدير.

موعد مباراة يوفنتوس وإيندهوفن والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة يوفنتوس ضد إيندهوفن في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

سيقود المباراة طاقم تحكيمي مكون من أليخاندرو خوسيه حكم ساعة ويعاونه الثنائي خوسي اينريكي و دييجو سانشيز والحكم الرابع خوسيه لويس وحكم الفار كارلوس ديل سيرو غراندي، ومساعد فار سيزار سوتو جرادو.