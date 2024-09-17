وزير الري يلتقي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية الاستفادة من الخبرات الإيطالية خاصة فى ظل التحديات المشتركة فى مجالي المياه والمناخ التى تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددا على أهمية تآزر جهود المنظمات الفاعلة فى منطقة المتوسط لتعظيم المنفعة لكافة دول الإقليم.

وذلك خلال لقائه الدكتور ماركو ريكاردو، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والدكتور إيميليو كارلو مدير عام لجنة المياه الواحدة بالمنتدى الأورومتوسطي، ورولا خضرا بمعهد بارى الإيطالى، على هامش فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" المنعقد في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين كلا الجانبين فى مجال المياه .. حيث أشار الجانب الإيطالى إلى خطة Mattei لأفريقيا التي أطلقها رئيس الوزراء الايطالى طليعة هذا العام والتى تتضمن مجموعة من المشروعات تشمل خمس محاور أساسية تتمثل فى المياه، الطاقة، الزراعة، الصحة والتعليم.

مشروع “برنامج المعرفة المائية”

كما تم مناقشة موقف مشروع "برنامج المعرفة المائية" الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى لتعزيز وبناء قدرات العاملين فى مجال المياه فى مصر ، حيث أشار الدكتور سويلم لما رصده من ردود فعل إيجابية من المشاركين فى الدورات التدريبية المنعقدة تحت مظلة هذا البرنامج، معربا عن تقديره للدعم المقدم من الجانب الإيطالى لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى ، وتطلع مصر لإطلاق مرحلة ثانية من البرنامج قريبا.

وقد قام الجانب الإيطالى بالتطرق إلى الترتيبات الجارية لعقد "المنتدى الأوروبى المتوسطي" والمقرر أن تستضيفه إيطاليا في عام ٢٠٢٦، حيث تم التوافق على أهمية التنسيق بين المنتدى وأسبوع القاهرة للمياه، وقد رحب الدكتور سويلم بالمشاركة فى هذا المنتدى المهم خاصة فى ظل دور مصر القيادى لوضع المياه فى قلب العمل المناخى.

وأكد الدكتور سويلم أهمية دعم الجانب الإيطالى لمبادرة AWARe ومساراتها المختلفة مشيرا إلى أن المبادرة تسعى لتنفيذ مشروعات تحقق نتائج ملموسة فى مجال التأقلم مع تغير المناخ على أرض الواقع، حيث تم بالفعل إعداد مقترحات لمشروعات تجمع الدول ذات الاحتياجات المشتركة.

كما استعرض ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية لتوفير تمويلات من الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ بعدد من الدول العربية والإفريقية.

وفى ختام اللقاء دعا الدكتور سويلم الجانب الإيطالى للمشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه لإثراء المناقشات وتبادل الخبرات بين مختلف الدول، وقد أكد الجانب الإيطالي على تطلعه للمشاركة فى فعاليات الإسبوع .