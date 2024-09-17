ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأيام المقبلة

حالة الطقس.. يبحث عدد كبير عن موعد انتهاء فصل الصيف للاستمتاع بـ حالة الطقس في الخريف وانخفاض درجات الحرارة، خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة المستمر على مدار ثلاثة أشهر.

مفاجأة لمحبى فصل الخريف

وكشفت خرائط الطقس وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مفاجأة لمحبى فصل الخريف حيث أشارت التوقعات إلى ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة خلال الأيام الأولى من فصل الخريف 2024.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة 39 درجة مئوية أول أيام فصل الخريف والموافق يوم الأحد 22 من سبتمبر 2024.

وكشفت الأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار في الخريف، بسبب أن النصف الأول منه يحمل سمات فصل الصيف بينما يحمل النصف الآخر منه سمات فصل الشتاء.



حالة الطقس الثلاثاء



أما بشأن حالة الطقس الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، حار رطب نهارا على معظم الأنحاء، ومائل للحرارة رطب ليلا.

متوسط نسبة الرطوبة خلال الـ 6 أيام المقبلة

المنطقة العظمى (%) ليلا الصغرى (%) نهارا

القاهرة والوجه البحري. 80-75 35-30

السواحل الشمالية 90-85 50-45

شمال الصعيد. 55-50 25-20

جنوب الصعيد. 35-30. 20-15

حالة البحرين:

حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر حيث متوقع أن تكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:



القاهرة 33 24

6 أكتوبر 34 23

بنهــــا 33 24

دمنهور 32 24

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 23

المنصورة 33 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 23

دمياط 32 26

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 33 23

رفح 31 23

رأس سدر 34 25

نخل 32 17

كاترين 28 15

الطور 33 26

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 30 24

العلمين 30 24

مطروح 29 24

السلوم 30 23

سيوة 34 25

رأس غارب 35 28

الغردقة 36 28

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 28

شلاتين 36 29

حلايب 33 28

أبورماد 34 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 23

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 40 26

أبوسمبل 40 28