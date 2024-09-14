يوفنتوس يتعادل مع إمبولي بالدوري الإيطالي

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة إمبولي وضيفه يوفنتوس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولم ينجح كلا الفريقين في هز الشباك طوال 90 دقيقة من المباراة، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بالتعادل السلبي.

ورفع يوفنتوس، الذي سقط في فخ التعادل السلبي للمباراة الثانية على التوالي بعدما حدث ذلك في المباراة الماضية أمام روما، رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الأول، في انتظار باقي نتائج الجولة الرابعة.

على الجانب الآخر، رفع إمبولي رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع.