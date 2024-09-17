رئيس عربية النواب: تكريم السيسي لقيادات الأوقاف لقى ارتياحًا كبيرًا من المصريين

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع القضايا المهمة التى تناولها فى كلمته التاريخية بمناسبة احتفالات مصر بالمولد النبوى الشريف، مطالبًا من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف بصفة خاصة إعطاء اولوية قصوى لتكليفات الرئيس السيسى التى جاءت فى كلمته.



كما وجه "أباظة" فى بيان له أصدره اليوم تهنئة قلبية لجميع المكرمين من الرئيس السيسى فى هذه الاحتفالات، مؤكدا أن وزارة الأوقاف بقيادة العالم الكبير والمستنير الدكتور أسامة الأزهرى أحسنت صنعاً فى اختيار هؤلاء المكرمين الذين لقوا إشادة كبيرة من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية، كما أن تكريم الرئيس السيسى لهم لقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من كل المصريين مؤكداً أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق الذى جاء على رأس المكرمين يستحق هذا التكريم نظرا لجهوده في خدمة دار الإفتاء على مدار 11 عاما والشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق الذي خدم وزارة الأوقاف من الرعيل الأول، ومن العلماء الكبار الذين خدموا دينهم الحنيف ووطنهم العظيم، والدكتور هشام عبدالعزيز رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسي بديوان عام وزارة الأوقاف يستحق التكريم وذلك بعد نجاح وجهد كبير بذله في رئاسة القطاع الديني بالوزارة كما أن المهندس مجدي أبوعيد، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية السابق، يستحق التكريم على جهوده الكبيرة فى الخدمة والشيخ سامي الشعراوي نجل الداعية وإمام الدعاة المرحوم الشيخ محمد متولي الشعراوي يستحق التكريم لحرصه فى الحفاظ على تراث فضيلة العالم الجليل والكبير المرحوم الشيخ محمد متولى الشعراوى.



واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة تكريم الرئيس السيسى للواعظة فاطمة عنتر بمثابة تكريم للمرأة المصرية بصفة عامة ولجميع الواعظات المصريات بصفة خاصة على دورهن الكبير فى خدمة الدين الإسلامي الحنيف والسمح مشيداً بحرص الرئيس السيسى على تكريم الشيخ محمد حاج آدم وزير الأوقاف الصومالي.



وقال النائب أحمد فؤاد أباظة: إن حرص الرئيس السيسى على تكريم هؤلاء العلماء ومن خدموا وزارة الأوقاف والدعوة الإسلامية يؤكد استمرار نهج القيادة السياسية فى تكريم كل من أعطوا لهذا الوطن سواء من القيادات الحالية أو السابقة.



مؤكداً أن سمة الوفاء أصبحت منهاج عمل حقيقى فى عهد الرئيس السيسى الذى دائمًا يضرب المثل والقدوة فى تكريم كل من أعطوا لمصر ويستحقون التكريم والشكر.