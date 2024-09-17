برلماني يشيد بسرعة تلبية محافظ بورسعيد لمطالب المواطنين بمختلف القطاعات

وجه المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، التحية للواء محب حبشي محافظ بورسعيد لحرصه على تلبية مطالب المواطنين بمختلف القطاعات، مثمنًا حرص اللواء محب حبشى على إدارة حوارات ولقاءات مباشرة ومستمرة مع المواطنين خلال جميع جولاته المفاجئة لمختلف مواقع العمل والانتاج والقطاعات الجماهيرية والخدمية.



وأعرب "المير" فى بيان له أصدره اليوم عن ثقته التامة فى أن محافظ بورسعيد سيحقق نجاحات كبيرة فى موقعة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل محافظة بورسعيد خاصة أنه يتملك قدرات وخبرات كبيرة تؤهله لتحقيق النجاح فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لجعل محافظة بورسعيد واحدة من أهم المحافظات والمناطق الواعدة اقتصاديا وصناعيا وسياحيا وزراعيا.



وأشاد المهندس حسن المير بحرص محافظ بورسعيد خلال زيارته لمنطقة شمال سهل الحسينية بالجنوب على عقد مؤتمر موسع مع أهالي ومزارعي المنطقة وذلك ضمن جهود الارتقاء بقرى جنوب بورسعيد، والنهوض بالخدمات المقدمة بها، وذلك بحضور المهندس كامل تويج مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب معلناً اتفاقه التام مع تأكيد محافظ بورسعيد على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على حل مشكلات المواطنين والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم والارتقاء بحياتهم في المقام الأول وحرصه على تلبية مطالب وشكاوى المواطنين في منطقة شمال سهل الحسينية.



ووجه المهندس حسن المير تحية قلبية للواء محب حبشى على تعهده بحل جميع المشكلات سواء كانت داخل بورسعيد أو تتطلب التنسيق مع الجهات المعنية بخارج بورسعيد وذلك وفقًا للإجراءات القانونية والإمكانيات المتاحة، للارتقاء بحياة المواطنين في هذه المناطق وتوفير سبل الراحة لهم مؤكداً أن هذه السياسة من محافظ بورسعيد هى أفضل السياسات لحل المشكلات التى تواجه جموع المواطنين خاصة أن المحافظ اتخذ قرارات فورية وجريئة لحل عدد من مشكلات المواطنين من خلال الاتصال بالمسئولين المختصين وتكليفهم بحل مشكلات المواطنين.