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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

النائب إيهاب رمزي يتضامن مع نقابة المعلمين لنصرة معلم ديرمواس ضحية القهر

الدكتور إيهاب رمزى
الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب

أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا وأستاذ القانون الجنائى والمحامى الشهير تضامنه التام مع ﻿نقابة المعلمين مع معلم ديرمواس بالمنيا والذى توفى ضحية للقهر من مدير الإدارة التعليمية.

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ونعى "رمزى " فى بيان له أصدره اليوم المعلم والمربى الفاضل اسماعيل حلمي مدير التعليم الإعدادي والثانوي بادارة دير مواس بمحافظة المنيا، الذي توفى متأثرا بأزمة قلبية بسبب مشادة مع مدير الإدارة التعليمية بدير مواس، الذي قرر عودته إلى العمل مدرس إعدادى بمدرسة بنى سالم، وذلك خلال اجتماع للإدارة ، وتعرض المعلم الراحل للاهانة الشديدة والتى لم يتحملها ووافته المنية طبقا لرواية زملائه فى العمل الذين حضروا الاجتماع الذى شهد الواقعة معلناً قبوله الدفاع عن قضية هذا المعلم حتى يتم استعادة حقوقه وحقوق أسرته عبر الطرق الشرعية والقانونية وضرورة محاسبة مدير الإدارة على ما بدر منه


وطالب الدكتور إيهاب رمزى من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف بسرعة التحقيق فى هذه الواقعة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مرتكبها مؤكداً ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث الخطيرة.


وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بحرص نقابة المعلمين بمساندة أسرة المعلم الفقيد وتلبية طلباتهم ، وسرعة صرف مستحقاته المالية متوجهاً بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
 

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