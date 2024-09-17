وكيل أفريقية النواب: معرض صحاري أكد القوة الواعدة للقطاع الزراعي المصري

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن المشاركة الدولية الكبيرة في معرض ومؤتمر "صحارى 2024" الزراعي الدولي في دورته السادسة والثلاثين والذي افتتحه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من قيادات الوزارة كشف عن حقيقية فى غاية الأهمية مفادها أن القطاع الزراعى المصرى أصبح واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة والكبيرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا.



وأشار " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن ذلك المعرض يعد واحداً من أكبر وأهم المعارض في إفريقيا والشرق الأوسط، ويقام برعاية مجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحت شعار "حصاد الابتكار من أجل غدٍ أفضل" موضحاً أن أكبر دليل على ذلك مشاركة أكثر من 250 شركة عارضة من مختلف الدول، منها الصين، فرنسا، إسبانيا، هولندا، الهند، تركيا، سويسرا، وقبرص. بالإضافة إلى كبريات الشركات الزراعية المصرية والمستثمرين المصريين.

واعتبر الدكتور محمد سليم أن الاهتمام الدولي الكبير بالمعرض المصرى يعد دليلاً قاطعاً على الحجم الكبير للسوق المصري في قطاع الزراعة حيث يحظى باهتمام دولي كبير، لاسيما خلال الفترة الأخيرة، التى تشهد فيها البلاد طفرة زراعية كبيرة بفضل المشروعات القومية وزيادة حجم الإنتاج الزراعى وزيادة حجم التصدير وحصول مصر علي مراكز أولى في تصدير بعض الأصناف مثل الموالح والفراولة المجمدة وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الزراعى

وأكد الدكتور محمد سليم أن معرض صحاري يعد فرصة مهمة وكبيرة لكل المستثمرين في القطاع الزراعى للإطلاع على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والميكنة ومستلزمات الإنتاج مشيداً بأهمية التوعية بالتقنيات الحديثة في قطاع الزراعة، نظرا لأنها تساعد في التوسع الرأسي وتحقيق خطة الدولة في التنمية الزراعية، من خلال مضاعفة الإنتاج وتقليل تكلفته وتحسين جودته.

ووجه الدكتور محمد سليم تحية قلبية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق ولجميع القيادات والمهندسين والعاملين بالوزارة على التنظيم الرائع لهذا المعرض معتبراً الاشادة العالمية الكبيرة بهذا المعرض بمثابة دليل قاطع على نجاح مصر فى تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية المهمة.