ميناء سفاجا يستقبل 63 الف طن قمح روماني و2100 رأس عجول حية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، الثلاثاء، أن ميناء سفاجا البحري استقبل اليوم، السفينة WADI ALMOLOUK وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني مستورد قادمة لصالح هيئة السلع التموينية.

وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريعها بصوامع التخزين.

واستقبل الميناء السفينة MARIONA وعلى متنها 2100 رأس عجول حية بوزن 500 طن قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم، وإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشئ مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة، وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا، للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعًا بالأسواق.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1355 راكبا بموانيها.

