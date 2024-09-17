إنخفاض أسعار الطماطم بأسواق البحيرة

انخفضت أسعار الطماطم في أسواق مدن وقرى محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر سبتمبر 2024، بمعدل 10 جنيهات في الكيلو، حيث تراوحت بين 35 إلي 40 جنيها للكيلو الواحد في بعض مدن المحافظة.

ولايزال الاستياء بين المواطنين، بسبب إرتفاع أسعارها بشكل كبير دون مبرر، وعدم القدرة على شرائها رغم أهميتها لتجهيز الأطعمة المختلفة

تجولت "الوفد" داخل عددًا من أسواق المحافظة للتعرف على الاسعار، حيث تراوحت أسعار البطاطس مابين 22 إلى 26 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الباذنجان ما بين 10 إلي 12 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار ما بين 12 إلي 16 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكوسة ما بين 18 إلي 20 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفلفل ألوان ما بين 28 إلى 30 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البصل ما بين 10 إلى 12 للكيلو، وتراوحت أسعار الملوخية ما بين 10 إلي 12 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الليمون ما بين 10 إلي 12 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البامية ما بين 35 إلى 30 جنيها للكيلو.

وفي أسواق الفاكهة إرتفعت أسعار المانجو وتراوحت مابين 35 إلي 42 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار العنب ما بين 38 إلي 45 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار التين مابين 40 إلي 50 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجوافة ما بين 12 إلى 16 جنيها للكيلو .