أسرع الاعبين تسجيلا للهاتريك في تاريخ دوري أبطال أوربا

تنطلق مساء اليوم ( الثلاثاء ) مباريات دوري أبطال أوربا في نسختها الجديدة و بالنظام الجديد الذي يشارك من خلاله ٣٦ ناديا في الدور الأول للبطولة.

وخلال مشوار البطولة على مدار السنوات الماضية سجل عدد من الاعبين اسمائهم في سحل الاعبين الذين نجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة .. فمن هم الاعبين اصحاب اسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوربا

محمد صلاح الأسرع ( ستة دقائق و ١٢ ثانية )

نجح محمد صلاح نجم فريق ليفربول في تسجيل ثلاثة أهداف في مرمى فريق رينجرز الاسكتلندي على ملعبه ايبروكس بمدينة جلاسجو عندما شارك في المباراة التي كان يجلس فيها على مقاعد البدلاء ليسجل هدفه الاول من الثلاثية التاريخية بعد سبعة دقائق فقط من مشاركته في المباراة قبل ٢٢ دقيقة فقط من نهاية المباراة .

كان البرتغالي دييجو جوتا هو صانع التمريرة الحاسمة في أهداف محمد صلاح الثلاثة ليكون دييجو جوتا هو اول لاعب يحقق مثل هذا الرقم بعد الفرنسي فرانك ريبيري الذي نجح في تمرير ثلاثة تمريرات للالماني ماريو جوميز الذي سجل ثلاثة أهداف في مرمى فريق بازل السويسري عام ٢٠١٢ .

ايضا كان محمد صلاح هو ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هاتريك في إحدى المباريات و بدأ المباراة من على دكة البدلاء بعد ستيف ستاونتون في مرمى ويجان اتلتيك عام ١٩٨٩ و ستيفن جيرارد في مرمى نابولي الإيطالي عام ٢٠١٠ كما اصبح محمد صلاح هو سادس لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هاتريك في المنافسات الأوربية بعد فيليب كوتينهو و ساديو ماني و يوسي بن عيون و دييجو جوتا و مايكل أوين .

وكسر محمد صلاح الرقم القياسي المسجل باسم بافتيمي جوميز الذي سجل ثلاثة أهداف خلال ثمانية دقائق و ٤٥ ثانية لفريق اوليمبيك ليون في مرمى فريق دينامو زغرب الكرواتي في ديسمبر ٢٠١١ .

يأتي الأنجليزي مايك نيول في المركز الثالث حيث سجل ثلاثة أهداف لفريق بلاكبيرن روفرز في مرمى روزينبيرج النرويجي في ديسمبر ١٩٩٥ خلال تسعة دقائق وعشرة ثواني .

المركز الرابع من نصيب روبرت ليفاندوفيسكي الذي سحل ثلاثة أهداف لفريق بايرن ميونخ في مرمى ريد بول سالزبورج في ديسمبر ٢٠٢٢ خلال عشرة دقائق و ٢٢ ثانية .