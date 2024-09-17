الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

لاعب الأهلي السابق : إيهاب جلال شخصية راقية .. وربط ضغوطات الكرة بحالات الوفاة غير منطقي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الراحل إيهاب جلال كان من الشخصيات الرائعة للغاية، وكان يتعامل مع الجميع بمنتهى الحب والاحترام، مشيرا إلى أنه كان كتوم ولا يتحدث كثيرا عن أي أزمات، لكن مهنة التدريب دائما يوجد فيها ضغوط كثيرة.

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وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لا يجب ربط أي أزمة بموضوع الضغوط والظلم في كرة القدم.

واضاف : ايهاب جلال كان محبًا للخير ويقوم بذلك في الخفاء دون أن يعرف أحد، وكان يقوم بالصرف على أسر كثيرة، وينفق على بعض اللاعبين الناشئين".

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