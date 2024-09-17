لاعب الأهلي السابق : إيهاب جلال شخصية راقية .. وربط ضغوطات الكرة بحالات الوفاة غير منطقي

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الراحل إيهاب جلال كان من الشخصيات الرائعة للغاية، وكان يتعامل مع الجميع بمنتهى الحب والاحترام، مشيرا إلى أنه كان كتوم ولا يتحدث كثيرا عن أي أزمات، لكن مهنة التدريب دائما يوجد فيها ضغوط كثيرة.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لا يجب ربط أي أزمة بموضوع الضغوط والظلم في كرة القدم.

واضاف : ايهاب جلال كان محبًا للخير ويقوم بذلك في الخفاء دون أن يعرف أحد، وكان يقوم بالصرف على أسر كثيرة، وينفق على بعض اللاعبين الناشئين".