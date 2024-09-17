الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يعتدي على مواطنة بالضرب جنوب الخليل

جرائم الاحتلال
جرائم الاحتلال

استمرارا لجرائمه الوحشية، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على مواطنة واستولت على مركبة عائلتها، مساء امس الاثنين، خلال اقتحام منزلهم في بلدة دورا، جنوب الخليل،  وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 

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وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اقتحموا منزل المواطن أشرف قزاز في منطقة العلقة ببلدة دورا، واعتدوا على زوجته بالضرب بحجة تصويرهم أثناء الاقتحام، ما تسبب بإصابتها برضوض، كما استولوا على المركبة الخاصة بالعائلة.

وقد استشهد ثلاثة مواطنين الليلة، وأصيب آخرون إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية، إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل بينهم طفل وامرأة، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر استهداف الاحتلال منزلا يقع في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المباني السكنية جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من  أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,226 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,413 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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