تعرف على هدافي دوري أبطال أوربا عبر التاريخ

تنطلق مساء الثلاثاء النسخة الحديدة لبطولة دوري أبطال أوربا بنظامها الجديد المستحدث هذا العام بمشاركة ٣٦ ناديا في الدور الأول بدلا من ٣٢ ناديا في النسخ السابقة وبنظام مغاير للدور الاول يقضى بلعب كل نادي من الاندية المشاركة ثمانية مباريات أربعة مباريات منها خارج ملعبه و أربعة مباريات داخل ملعبه .

ومن خلال بدء مسابقة دوري أبطال أوربا بالمسمى الجديد اعتبارا من عام فقد نجح العديد من الاعبين في وضع اسمائهم في قائمة الهدافين في البطولة الابرز في القارة الأوربية.

الاول : كريستيانو رونالدو ( ١٤٠ هدف )

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر تاريخه بنجاحك بتسجيل ١٤٠ هدف في المباريات التي خاصها في البطولة مع ثلاثة اندية وهي مانشيستر يونايتد ( ٢١ مباراة) و ريال مدريد ( ١٠٥ مباراة ) و يوفنتوس الإيطالي ( ١٤ مباراة ) .

ويملك كريستيانو رونالدو الرقم القياسي ايضا لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد وهو موسم ٢٠١٣ / ٢٠١٤ حيث سجل ١٧ هدف وهو الموسم الذي فاز فيه ريال مدريد باللقب على حساب اتلتيكو مدريد في المباراة النهائية . ثم عاد رونالدو إلى وسجل ١٦ هدف بعدها بموسمين.

ايضا حقق رونالدو لقب الهداف في سبعة بطولات مختلفة و يشارك الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل الهاتريك في ثمانية مباريات.

الثاني : ليونيل ميسي ( ١٢٩ هدف )

الأرجنتيني ليونيل ميسي هو ثاني هدافي بطولة دوري أبطال أوربا عبر التاريخ برصيد ١٢٩ هدف وهو يحمل الرقم القياسي لأي لاعب سجل اكبر عدد من الأهداف بقميص فريق واحد حيث سجل ليونيل ميسي ١٢٠ هدف بقميص برشلونة الأسباني.

ايضا يملك ميسي الرقم القياسي لأي لاعب يسجل في شباك عدد من الفرق المختلفة حيث سجل ليونيل ميسي في شباك ٤٠ فريقا مختلفا متقدما على كريستيانو رونالدو الذي سجل في ٣٨ ناديا .

ويملك ليونيل ميسي رقما قياسيا مميزا بتسجيل أهداف في ١٨ موسما متتاليا لبطولة دوري أبطال أوربا اعتبارا من موسم ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ . كما نجح ليونيل ميسي ان يكون الاعب الوحيد الذي سجل خمسة اهداف في مباراة واحدة وهي المباراة التي جمعت برشلونة مع بايرليفركوزن الألماني في مارس ٢٠١٢ والتي انتهت بفوز البارسا بسبعة أهداف مقابل هدف .

الثالث : روبرت ليفاندوفيسكي ( ٩٤ هدف )

يبتعد البولندي روبرت ليفاندفيسكي بستة أهداف عن الوصول إلى ١٠٠ هدف في بطولة دوري أبطال أوربا وسيحاول خلال هذا الموسم مع فريقه برشلونة الوصول إلى هدفه المئوي .

سجل روبرت ليفاندوفيسكي ٦٩ هدف من أهدافه مع فريق بايرن ميونخ ليكون الهداف التاريخي لفريق بايرن ميونخ عبر تاريخه في دوري أبطال أوربا متقدما على هداف ألمانيا جيرد مولر كما يعد ليفاندوفيسكي هو الهداف الاول لبايرن ميونخ في موسم واحد مسجلا ١٥ هدف موسم ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ .

الرابع : كريم بنزيمة ( ٩٠ هدف )

سجل الفرنسي كريم بنزيمة ٩٠ هدف عبر ١٨ موسما متتاليا منذ ظهوره الاول في دوري أبطال أوربا موسم ٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ .

أحرز كريم بنزيمة لقب هداف دوري أبطال أوربا موسم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ برصيد ١٥ هدف ليقود ريال مدريد للقب البطولة رغم عدم تسجيله في المباراة النهائية في باريس امام ليفربول .

الخامس : راؤول جونزاليس ( ٧١ هدف )

السادس : رود فان نيستلروي ( ٥٦ هدف )

السابع : توماس كولر ( ٥٤ هدف )

الثامن : تيري هنري ( ٥٠ هدف )

التاسع : كيليان امبابي ( ٤٨ هدف ) و اندرية شيفشينكو ( ٤٨ هدف ) و زلاتان ابراهيموفيتش ( ٤٨ هدف )

العاشر : فليبو اينزاجي ( ٤٦ هدف )

الحادي عشر : محمد صلاح ( ٤٤ هدف )