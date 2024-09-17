الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

مؤتمر صحفي لمهرجان الموسيقى العربية 32 بالأوبرا .. غدًا

بوابة الوفد الإلكترونية

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، مؤتمراً صحفياً فى السادسة مساء الأربعاء ١٨ سبتمبر بالمستوى الأول للمسرح الكبير، للإعلان عن تفاصيل الدورة ٣٢ من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

ومن المقرر أن يدير المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية الدكتور خالد داغر، وينطلق فى الفترة من ١١ اكتوبر حتى ٢٤ أكتوبر المقبل.

يشهد المؤتمر حضور مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية.

وكان أكد خالد داغر، أن الدورة الـ32 للمهرجان ستكون استثنائية ومميزة بكل جوانبها، بما يليق بتاريخ وقيمة المهرجان، ويعكس ما تملكه مصر من تاريخ عريق في مجال الموسيقى العربية.

وأضاف : " ان أهمية استقطاب نجوم الطرب الأصيل من مصر وكافة دول الوطن العربي، بالإضافة إلى فتح المجال أمام المواهب الشابة والمتميزة لإبراز مواهبهم.

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