أمير هشام: أحمد عابدين اختار سيراميكا كليوباترا للعب بين صفوفه على سبيل الإعارة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد عابدين لاعب النادي الأهلي الشاب، أتم انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عابدين تلقى 3 عروض من مودرن سبورت وإنبي وسيراميكا كليوباترا، لضمه ولكن اللاعب هو من اختار وجهته المقبلة".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي لم يحصل على عروض من أندية الدوري لاستعارة اللاعبين الشباب، ولكن النادي منفتح لأي عرض لرحيل اللاعبين على سبيل الإعارة".