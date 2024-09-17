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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أمير هشام: أحمد عابدين اختار سيراميكا كليوباترا للعب بين صفوفه على سبيل الإعارة

أحمد عابدين
أحمد عابدين

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن أحمد عابدين لاعب النادي الأهلي الشاب، أتم انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عابدين تلقى 3 عروض من مودرن سبورت وإنبي وسيراميكا كليوباترا، لضمه ولكن اللاعب هو من اختار وجهته المقبلة".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي لم يحصل على عروض من أندية الدوري لاستعارة اللاعبين الشباب، ولكن النادي منفتح لأي عرض لرحيل اللاعبين على سبيل الإعارة".

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