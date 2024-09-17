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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

طارق محروس : توجنا ببطولة افريقيا رغم الغيابات وهذا سر نجاح كرة اليد

طارق محروس
طارق محروس

أكد طارق محروس، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٤، أنه فخور باللاعبين بعد تحقيقهم بطولة أفريقيا للشباب على حساب منتخب تونس.

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وقال طارق محروس خلال مداخله هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" حققنا نجاحات كبيرة مع منتخب اليد للشباب ونتنمى استمرار المشوار".

وتابع:" مصر أولًا وفوق الجميع سبب نجاح منتخب اليد ودخلنا البطولة ناقصين خمس لاعبين مهمين جدًا وهيكون لهم دور في كأس العالم للشباب بإذن الله ".

واستطرد:" غاب عنا لاعبين مهمين مثل بلال إبراهيم المحترف في الدوري الألماني والذي حصل على أفضل جناح أيمن في كأس العالم للناشئين".

وأختتم:" هناك عدد كبير من اللاعبين الناشئين والشباب احترفوا خلال الفترة الأخيرة وأتمنى توفيقهم معنا خلال الفترة المقبلة ".

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