الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محامي بالنقض : المحكمة منحت فتوح فرصة للتصالح مع أسرة الضحية

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث محمد رشوان المحامي بالنقض عن مستجدات قضية أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله بضمان مالي أمس الإثنين.

txt

الأهلي أغلق ملف تعاقداته الصيفية بنسبة 99%

وقال خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "القاضي منح فرصة للتصالح مع أهل المتوفي، وإذا تم ترضية أسرة المجني عليه، قد يكون هناك تقدير من جانب المحكمة لذلك.. واللاعب أمامه فرصة خلال الشهر الجاري من أجل الوصول لحلول مرضية".

وزاد: "استدعاء الأطباء الشرعيين وبعض المسئولين للمحكمة من اجل استيضاح الحقائق، وسوف يتم توجيه الاسئلة حول بعض الأمور الطبية الخاصة باللاعب".

وأكمل: "يجوز لـ أحمد فتوح الاستئناف على حكم أول درجة، ووفقا للقانون، والمحكمة في الجلسة المقبلة سوف تستمع للشهود، وإذا وجدت المحكمة أن الامور لم تأخذ وقت طويل، وقد تطلب من هيئة الدفاع ان يتم الترافع في نفس الجلسة، ولكن إذا أخذت تلك الأمور فترة طويلة قد يتم تأجيل الأمر لجلسة آخرى للنطق بالحكم".

مواد متعلقة

 سامسون خارج حسابات الزمالك في الموسم الجديد
الجريدة الورقية