الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مستشار قانوني : محامي فتوح طلب استدعاء الطبيب الشرعي .. ودور النيابة انتهى في القضية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أن القرار الصادر بالإفراج عن أحمد فتوح صادر من "القاضي الموضوعي" والنيابة العامة دورها انتهى بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وتم استكمال الطلبات الإجرائية والمحكمة "معصوبة العينين" تحقق العدالة.

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إطلاق سراح أحمد فتوح من قسم شرطة مطروح

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "محامي فتوح طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته حول كيفية حدوث تلك الحادثة، حتى يتضح الحقيقة كاملة، وسيقوم هيئة الدفاع بتوجيه ما يشاء من الأسئلة، والمحكمة سيكون لديها استيضاح الحقيقة كاملة".

وأضاف: "الانفراجة بدأت منذ تعزية نادي الزمالك، وحدثت بعض الجلسات، ولكن هذه الامور لا علاقة لها بجلسة المحاكمة، وسيكون أحمد فتوح حاضرًا أو المحامي يحضر بتوكيل عنه، سلطة قاضي الموضوع له الأحقية الكاملة في تحديد كل الأمور، وسوف يتم الاستماع لكل المرافعات".

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