سارت رونان تظهر لأول مرة مع زوجها في حفل جوائز إيمي 2024

جوائز إيمي 2024 .. ظهرت الممثلة الإيرلندية الشهيرة سارت سيرشا رونان لأول مرة مع زوجها جاك لودين على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأكاديمية الأمريكية للأعمال التليفزيونية، إيمي 2024، والذي أقيم أمس على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية، كان حفل توزيع جوائز إيمي الـ 76، هو المرة الأولى التي يسير فيها الزوجان على السجادة الحمراء معًا منذ زواجهما في وقت سابق من هذا العام .

وظهر الثنائي بإطلالة رائعة، حيث ارتدت سارت رونان، البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا أزرق داكنًا من لويس فيتون ونسقته مع مجوهرات بولجاري. وفي الوقت نفسه، ارتدى لودين، البالغ من العمر 34 عامًا، بدلة سهرة زرقاء داكنة من توقيع لويس فيتون.

وحضرت المرشحة لجائزة الأوسكار 4 مرات حفل توزيع جوائز إيمي 2024 لدعم لودين، الذي رشحته الأكاديمية الأمريكية عن Slow Horses. حصل لودين على ترشيح لأفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي عن دوره في مسلسل Apple TV+، والذي يشارك فيه البطولة جاري أولدمان.

وجرى عرض الموسم الثالث من المسلسل الدرامي لأول مرة في ديسمبر 2023، بينما تم عرض الموسم الرابع من العرض على منصة البث في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى الرغم من أن لودن خسر في النهاية أمام بيلي كرودوب ، الذي فاز في برنامج The Morning Show ، إلا أنه صرح بسعادته لما وصل إلى مسلسله والشعبية التي تعكس مدى نجاح العمل، إذ قال للمجلة: "لا يزال الكثير من الناس يخطئون في الاسم. لقد سمعت عبارات مثل 'Youre in Sea Horse'؛ و'Youre in Fast Horse'؛ و'Youre in the horse thing'. بدأ الناس يعرفون المسلسل أكثر، لكن الأمر استغرق بعض الوقت".

وفقًا لسجلات الزواج المدني الاسكتلندي ، تزوج رونان ولودن في يوليو بعد 6 سنوات من المواعدة معًا.

يعد ظهورهما على السجادة الحمراء نادرًا بالنسبة للزوجين منذ فترة طويلة، واللذين حافظا على خصوصية علاقتهما بعد لقائهما في موقع تصوير فيلم Mary Queen of Scots لعام 2018 - حيث لعبا دور الزوج والزوجة.

وعلى الرغم من أنهما رفضا التحدث علنًا عن بعضهما البعض على مر السنين، إلا أن رونان تحدث مؤخرًا عن لودين بسبب مشروعهما القادم The Outrun، المقرر عرضه في دور العرض الشهر المقبل.

خلال مقابلة مع صحيفة The Times ، تذكرت رونان أن لودين هو من شجعها على لعب دور رونا في الفيلم، استنادًا إلى مذكرات إيمي ليبتروت لعام 2016. كما يعمل لودين كواحد من منتجي الفيلم.

وقالت الممثلة للصحيفة: "لقد أعطاني الكتاب وقال لي، عليكي أن تلعبي هذا الدور"، وبينما لم تناقش علاقتهما، وصفت رونان لودين بـ "رفيقها"، موضحة أنهما "لديهما توقعات عالية جدًا لبعضهما البعض".

الجدير بالذكر أن جوائز إيمي انطلقت لأول مرة في يناير 1949، حيث تم توزيع ست جوائز فقط، ومع مرور السنوات، تضاعف عدد الفئات بشكل كبير، حتى أصبح هناك ثلاث منظمات شقيقة تعمل معًا لتكريم أفضل الأعمال التلفزيونية. حيث تقدم أكاديمية التلفزيون جوائز إيمي برايم تايم وجوائز إيمي للفنون الإبداعية، بينما تقدم الأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم التلفزيونية جوائز إيمي النهارية التي تحتفي بالمسلسلات التلفزيونية والأفلام الوثائقية، في حين تقدم الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية الجوائز الدولية.