إنتل تخسر 30 مليار دولار من الإيرادات المحتملة لفشل عقد تصنيع شريحة PS6

يذكر تقرير جديد من رويترز أن إنتل وأيه إم دي كانتا مقدمي العطاءات النهائيين لمن يحصل على تصنيع شريحة بلاي ستيشن 6.

تضمنت القائمة شركات ثقيلة مثل برودكوم التي انسحبت في النهاية من المنافسة.

وفي النهاية، فازت أيه إم دي بالعقد بسبب عدم قدرة إنتل على التوصل إلى اتفاق لتقاسم الأرباح مع سوني.

وعلاوة على ذلك، كان توفير التوافق مع عناوين PS5 (وربما PS4) الحالية تحديًا إضافيًا ردع إنتل.

وفقًا للتوقعات الداخلية لشركة إنتل التي شاركها المصدر، فإن فشل الشركة في تأمين سوني كعميل قد يكلفها 30 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن أن يعطي زخمًا لشركة إنتل فاوندرى من خلال إبقاء خطوط التجميع الخاصة بها مشغولة لمدة خمس سنوات.

ولكن مرة أخرى، تتمتع أيه إم دي بخبرة أكبر بكثير في تصنيع أجهزة التحكم بينما لا تمتلك إنتل أي خبرة تقريبًا في هذا المجال.

من المفترض أن تساعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows والتي تعمل بنظام Lunar Lake مثل MSI Claw 8 AI+ شركة Intel في ترسيخ اسمها في السوق، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تختار Sony/Microsoft Intel بدلاً من AMD.

من الواضح أن اللقاء حدث في وقت ما في عام 2022، أي قبل ست سنوات كاملة من الموعد المقرر لإطلاق PlayStation 6 في عام 2028. ومن غير الواضح ما إذا كانت AMD قد بدأت في تطوير وحدة معالجة الرسومات المتسارعة PS6 حتى الآن، ولكن إذا فعلت ذلك، فيمكننا أن نتوقع أنها ستستخدم مزيجًا من أجزاء Zen 6 وRDNA 5.