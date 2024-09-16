الزمالك يجس نبض المصري لشراء باهر المحمدي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسؤولو نادي الزمالك دخلوا في مفاوضات شفهية مع نادي المصري البورسعيدي من أجل التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":"وسط نادي الزمالك بعض وكلاء اللاعبين للتفاوض مع إدارة نادي المصري البورسعيدي لمعرفة شروط الاستغناء عن باهر المحمدي والقيمة المالية للصفقة وموعد انتهاء عقده مع النادي البورسعيدي".

وأضاف:"تمسك البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بضم مدافع مميز في الفترة المقبلة بعد تعثر ضم محمد إسماعيل مدافع نادي زد وأحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا".