محامى بالنقد يكشف تطورات قضية أحمد فتوح لاعب الزمالك

أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أن القرار الصادر بالإفراج عن أحمد فتوح صادر من "القاضي الموضوعي" والنيابة العامة دورها انتهى بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وتم استكمال الطلبات الإجرائية والمحكمة "معصوبة العينين" تحقق العدالة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "محامي فتوح طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته حول كيفية حدوث تلك الحادثة، حتى يتضح الحقيقة كاملة، وسيقوم هيئة الدفاع بتوجيه ما يشاء من الأسئلة، والمحكمة سيكون لديها استيضاح الحقيقة كاملة".

وأضاف: "الانفراجة بدأت منذ تعزية نادي الزمالك، وحدثت بعض الجلسات، ولكن هذه الامور لا علاقة لها بجلسة المحاكمة، وسيكون أحمد فتوح حاضرًا أو المحامي يحضر بتوكيل عنه، سلطة قاضي الموضوع له الأحقية الكاملة في تحديد كل الأمور، وسوف يتم الاستماع لكل المرافعات".

وواصل: "القاضي منح فرصة للتصالح مع أهل المتوفي، وإذا تم ترضية أسرة المجني عليه، قد يكون هناك تقدير من جانب المحكمة لذلك.. واللاعب أمامه فرصة خلال الشهر الجاري من أجل الوصول لحلول مرضية".

وزاد: "استدعاء الأطباء الشرعيين وبعض المسئولين للمحكمة من اجل استيضاح الحقائق، وسوف يتم توجيه الاسئلة حول بعض الأمور الطبية الخاصة باللاعب".

وأكمل: "يجوز لـ أحمد فتوح الاستئناف على حكم أول درجة، ووفقا للقانون، والمحكمة في الجلسة المقبلة سوف تستمع للشهود، وإذا وجدت المحكمة أن الامور لم تأخذ وقت طويل، وقد تطلب من هيئة الدفاع ان يتم الترافع في نفس الجلسة، ولكن إذا أخذت تلك الأمور فترة طويلة قد يتم تأجيل الأمر لجلسة آخرى للنطق بالحكم".