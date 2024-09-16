الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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بشرى سارة عن استثمارات سعودية بمليارات الدولارات في مصر

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور مصطفى مدبولي قام بزيارة للمملكة العربية السعودية برفقة وفد من المسؤولين، والتقى بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق إلى التعاون الثنائي بين البلدين، والثقة المتبادلة، واستثمار العلاقات المميزة. 
 

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن اللقاء أسفر عن عدة قررات منها: الانتهاء من إعداد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارت المصرية والسعودية، والتجهيز لتوقيع هذه الاتفاقية قريبًا، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تنظم وتحمي الاستثمار السعودي في مصر.

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رئيس الوزراء: حريصون على حماية الاستثمارات السعودية


وأضاف أن هناك توجيهات من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بضخ 5 مليار دولار استثمارات سعودية كمرحلة أولى من خلال صندوق الاستثمارات السعودي.
 

"أمريكا على فوهة بركان"


وعقب في سياق آخر على محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، للمرة الثانية.
 وقال، :" محاولة اغتيال ترامب دليل على الاستقطاب الحاد داخل المجتمع الأمريكي، ..ما يجري من صراع حزبي أدى إلى إفراز العنف في أعرق ديمقراطية في العالم،... المجتمع الأمريكي على فوهة بركان، أمريكا والتقدم الأمريكي في خطر". 


 وتابع أن هناك خطرا حقيقيا يُداهم الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية، وهذا الأمر بدأ عندما رفض دونالد خلال الانتخابات السابقة الاعتراف بالهزيمة، معقباً: "كل الملاسنات تمثل انتكاثة للديمقراطية والليبرالية، الوضع في أمريكا في حاجة إلى دراسة".

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