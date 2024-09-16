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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يخاطب الكاف للاحتفال بدرع الدوري مع جماهيره أمام جورماهيا

الأهلي
الأهلي

قال الإعلامي خالد الغندور، أن النادي الأهلي طلب من رابطة الأندية وبالتنسيق مع اتحاد الكرة، مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، للاحتفال بدرع الدوري مع الجماهير عقب انتهاء مباراة جورماهيا يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:"تم إرسال خطاب للكاف وفي انتظار الرد عليه خلال الساعات القادمة، والمباراة هتقام بحضور ٣٠ ألف مشجع والعدد ممكن يزيد في حالة موافقة الكاف".


وأختتم:" الساعات اللي فاتت كان فيها تواصل بين الجهات الأمنية ورابطة الأندية وستاد القاهرة وتم التأكُد من جاهزية الاستاد لاستضافة المباراة والاحتفالية بحضور أسر اللاعبين وكل الشخصيات اللي هيدعوها".

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