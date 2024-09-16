الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أحمد ياسر: الأهلي سيتوج بالسوبر الافريقي على حساب الزمالك 

أحمد ياسر
أحمد ياسر

قال أحمد ياسر لاعب التحدي الليبي، أن علاقته كانت كبيرة بالكابتن إيهاب جلال، وأكد أنه من الشخصيات التي لن تعوض في الحياة سواء انسانيًا أو كرويًا.

إقرأ أيضًا..

txt

تأجيل محاكمة اللاعب أحمد ياسر المحمدي بتهمة التعدي على فتاة

وتابع أحمد ياسر في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" سنتين في المصري مع كابتن إيهاب جلال لعبنا في افريقيا وقدمنا أداء كبير تحت قيادته".

وأضاف:" كنت قريب من الزمالك وقعدت انا ووكيلي مع احمد سليمان في منزله عام ٢٠١٥ والمشكلة اني كنت موقع للنادي المصري وتمسكوا بيا وعدلولي فلوسي".

وأكمل أحمد ياسر:" تجربتي في العراق كانت ناجحه الحمدلله وأموري كانت كويسة جدًا في الدوري وكنت البداية لتواجد مصريين كتير في الدوري العراقي لما قدمت مستوى كويس".

واستطرد:" الناس قللت من الدوري الليبي لما رحت هناك ودلوقتي بدأ اللاعبين المتابعة ويجوا الدوري، وشوفنا أداء الهلال الليبي ونجاحه في الفوز على المصري وبأداء مميز في الكونفدرالية".

وعن توقعه للفائز بالسوبر الافريقي قال:" الأهلي سيتوج بالسوبر على حساب الزمالك وإمام عاشور سيسجل، الزمالك محتاج صفقات قوية لمنافسة الأهلي".

وأختتم :" تحديت الجميع بأن  الأهلي سيفوز بالدوري رغم مزاحمة بيراميدز، والمنافس المباشر للنادي الأهلي هو نادي الزمالك"

مواد متعلقة

متحف الحضارة يحتفل بمرور 110 عاماً على الحركة الكشفية والإرشادية بمصر

تمديد عقد مهاب ياسر لاعب سلة الزمالك موسمين

أنشطة وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة

مهاب ياسر وعاطف يطلبان الخروج من الزمالك

رضا عبدالعال: عمار ياسر لا يصلح للزمالك

سينما‭ ‬التمرد‭ ‬السياسى‭ ‬فى‭ ‬بريطانيا

الونش : تعجلت في العودة بعد إصابتي الأولى..  وأتمني المشاركة بالسوبر الإفريقي

الجريدة الورقية