إنفراد خاص للوفد.. أول رد من حلمي طولان حول مفاوضات الإسماعيلي معه

كشف المدرب الوطني حلمي طولان حقيقة مفاوضات النادي الإسماعيلي معه لتولية مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً للراحل إيهاب جلال.



وقال طولان في تصريحات خاصة للوفد :" لم أتلقى اي مفاوضات من جانب النادي الإسماعيلي لتولية مهام تدريب الفريق خلفاً لايهاب جلال، ولم يتحدث معي أحد من النادي بشأن هذا الأمر على الاطلاق" .



وعن تلقيه اي عروض من أندية خلال الفترة الحالية قال طولان :" لم يتواصل معي حتي الآن أحد من الأندية ولم يصلني اي عروض ".



وكانت تداولت أنباء حلال الفترة الحالية حول مفاوضات النادي الإسماعيلي مع حلمي طولان لتولي مهام تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد .



ولا يزال يزال مسئولي النادي الإسماعيلي في حيرة كبيرة من اختيار المدير الفني الجديد للنادي، وقد تم طرح العديد من الأسماء لتولي القيادة الفنية للفريق وجاء أبرز هذه الأسماء تامر مصطفى مدرب مودرن سبورت السابق.



ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ملف المدير الفني لقيادة الدراويش خلال الفترة المقبلة.

وعلى جانب آخر ، تقدم على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى، ونائبه عماد سليمان، باعتذار لمجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن عن عدم الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد.



ويأتى قرار أبو جريشة وسليمان بسبب رغبتهما فى الابتعاد عن الأجواء الكروية بعد فترة طويلة من العمل داخل الإسماعيلى.



وقرر مسئولو نادى الإسماعيلى، تأجيل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بعدما كانت ستبدأ الاثنين الماضى، بسبب وفاة الراحل إيهاب جلال خلال الأيام الماضية ولحين الاستقرار على المدير الفنى الجديد.



كان الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الراحل إيهاب جلال قرر بدء فترة الإعداد 15 سبتمبر الجارى، قبل أن يتم تأجيله لفترة لحين حسم بعض الملفات المهمة والتى يأتى أبرزها القيادة الفنية.