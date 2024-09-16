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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كيسي يقود الأهلي لفوز ثمين على بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

فرانك كيسي ولاعبين
فرانك كيسي ولاعبين أهلي جدة

حقق فريق الأهلي السعودي فوزاً صعباً ومهماً على نظيره بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

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وجاء هدف اللقاء الوحيد مبكراً عبر الإيفواري فرانك كيسي في الدقيقة الثانية، بعد أن استغل تمريرة متقنة من النجم الجزائري رياض محرز، ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء هزت شباك الفريق الإيراني.

بهذا الانتصار، نجح الأهلي في بدء مشواره الآسيوي بقوة، حاصداً أول ثلاث نقاط له في البطولة وسط حضور جماهيري كبير.

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