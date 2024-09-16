الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كريم أشرف: تعرضت لظلم مع منتخب الشباب.. وحققت إنجازات فردية وجماعية مع الهلال

كريم أشرف
كريم أشرف

أكد كريم أشرف مهاجم فريق الأخدود السعودي، أنه تعرض إلى ظلم كبير مع منتخب مصر للشباب رفقة المدرب محمود جابر.

إقرأ أيضًا..

txt

مدرب الريان: سندافع أمام الهلال السعودي لهذا السبب

وقال كريم أشرف في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:"أنا من مواليد السعودية ولعبت في صفوف الهلال منذ أن كان عمري 11 عامًا، حصلت على العديد من البطولات في الفئات السنية سواء على المستوى الفردي أو الجماعي".

وأضاف المهاجم المصري:"مع زيادة عدد المحترفين قررت الرحيل عن صفوف الهلال لأن من الصعب الحصول على فرصة،وانتقلت إلى الأخدود كلاعب أجنبي بناءا على رغبة إدارة النادي".

واستطرد:" أغيب عن مباريات الأخدود الفترة الحالية بسبب الإصابة وسأعود قريبًا بإذن الله ".

وأكمل:"انضميت إلى معسكر منتخب مصر للشباب مرة واحدة، لكن تعرضت لظلم شديد مع الكابتن محمود جابر لأنني لم أحصل أي فرصة أو المشاركة في مباراة".

وأختتم حديثه قائلًا:"تواجدي في معسكر منتخب الشباب كان بسبب الضغط الإعلامي على الجهاز الفنى ولم يتم استدعائي مرة أخرى".

مواد متعلقة

تفاصيل جلسة حوارية مُطولة لرئيس الوزراء مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين

مستشار الشيشان: وجودُ الأُمَمِ وبقاؤُها مُرتَبِطٌ بالـمُحافَظَةِ على الأخلاق

التعليم‭ ‬فى‭ ‬مصر‭.. ‬المشاكل‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة

بايدن.. «حكم السن»

إسرائيل.. بؤرة صهيونية لإضعاف الشعوب العربية

بطولات الكادحين على أرصفة »لقمة العيش«

سينما‭ ‬التمرد‭ ‬السياسى‭ ‬فى‭ ‬بريطانيا

ردود شافية.. رئيس الوزراء يجيب عن عددٍ من القضايا تشغل الرأي العام
الجريدة الورقية