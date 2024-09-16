مدرب الريان: سندافع أمام الهلال السعودي لهذا السبب

تحدث المدرب السويدي بويا أسباغي عن المواجهة التي يخوضها فريقه الريان القطري أمام الهلال السعودي، مساء غد الثلاثاء في أولى جولات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأكد مدرب الريان القطري، أنه سيلعب مباراته ضد الهلال من أجل الدفاع فقط، موضحا "أحترم الهلال كثيرًا، فهم يمتلكون أفضل اللاعبين في العالم، خاصة ألكسندر ميتروفيتش ويجب ألا ننسى باقي اللاعبين".

وأضاف: "الهلال مختلف عن الأندية التي نواجهها، ويجب علينا أن نلعب بشكل دفاعي أمامه لأنه أفضل فريق في آسيا".

وواصل: "تنتظرنا مهمة شاقة أمام منافس شرس بحجم الهلال السعودي المدجج بالنجوم، وصاحب الإنجازات الكبيرة في القارة، لكننا تحضرنا بالشكل الأمثل للمباراة ودرسنا كل نقاط قوة المنافس، وأعددنا العدة وعقدنا العزم على تسجيل ظهور قوي وتقديم أفضل مستوى ممكن في المواجهة".

وأضاف بويا أسباغي: "نُدرك أن ثمة متطلبات خاصة للمواجهة، أهمهما أن نظهر تنظيمًا دفاعيًا صارمًا من أجل مجابهة القوة الهجومية الكبيرة التي يتمتع بها المنافس الذي يملك مهاجمين من طراز عالٍ على غرار ميتروفيتش وغيره من اللاعبين، كما وجب أن نكون في قمة حضورنا الذهني والفني، وأن نكون قادرين على تنفيذ تحولات سريعة تضمن لنا النجاعة والفعالية الهجومية".

وأوضح المدرب أن الصورة التي ظهر عليها الريان في المباراة الماضية أمام الشحانية في الدوري كانت مرضية جدًا، بيد أنه شدد في الوقت نفسه على أن المنافسة القارية مختلفة تمامًا عن المحلية، وتحتاج إلى تعامل خاص وأداء مثالي وتركيز كبير لتفادي الأـخطاء والهفوات التي ستكون مُكلفة جدًا.

وختم المدرب بويا أسباغي حديثه مؤكدًا أن الأجواء داخل فريق الريان تبدو مثاليةً، حيث أظهر اللاعبون خلال الحصص التدريبية التحضيرية لمواجهة الهلال الكثير من الحماس والرغبة في تسجيل ظهور قوي في بطولة تضم أفضل الأندية في القارة الأسيوية، مناشدًا الجماهير الريانية الوقوف خلف الفريق غدًا والشد من أزر اللاعبين وشحذ هممهم من خلال وجود فاعل في ملعب المباراة.