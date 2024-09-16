مظهر شاهين يرد على منتقديه بسبب مواساته في وفاة كلب خالد الصاوي

استنكر الشيخ مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الهجوم الذي تعرض له بعد مواساة الفنان خالد الصاوي، بعدما أعلن الأخير وفاة كلبته.

وقال مظهر شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" مساء اليوم: “بقول للداعية اللي هاجمني أنت متعرفش حاجة عن الإنسانية أو الرحمة”.

اللي انتقدني ميعرفش حاجه عن الدين

وأضاف مظهر شاهين: "اللي انتقدني ميعرفش حاجه عن الدين لأنه معندهوش دليل عن علامه ليا"، متابعا: "الشيخ خالد الجندي عالم جليل ويعرف قيمة الرحمة في الإسلام".

وتابع "أتقدم بخالص التعازي للفنان خالد الصاوي في وفاة كلبته، وقلبي اتخلع لما قريت رثاء الفنان خالد الصاوي لكلبته، وعزيته في كلبته من باب الرحمة"، مضيفا: "أتحدى كل من انتقدني في عزائي لكلبة خالد الصاوي أن يجد لي فتوى تحرم ما فعلت".

أعلن الفنان خالد الصاوي وفاة كلبته المفضلة عبر منشور مؤثر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث عبر عن مشاعره بطريقة صادقة ومؤثرة، مما جعل الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، يرد.

رثاء الصاوي وكلماته المؤثرة



كتب خالد الصاوي خلال منشوره: "كيم ينبوع الحنان العائلة، باي باي حبيبة قلب بابي، يا رب أرجوك اجمعني بيها وبـ ميكي يومًا ما، إن شاء الله في حلم طويل"، وهذا المنشور يعكس مدى عمق العلاقة التي كانت تربط الصاوي بكلبته، وكيف كانت تمثل له مصدرًا كبيرًا للحب والحنان.



في رثاء كلبته، استخدم الصاوي تعبيرات آخرى فنية تتسم بالحزن والتأمل، حيث قال: "كأني حفار قبور مخمور ومسطول موت.. بكتب في نعي الأحبا خليل ورا الثاني واشرب فـ نخب الحبايب مالحياة والموت.. وأعزّي كل البشر.. ولا حد عزّاني". من خلال هذه الكلمات، يعبر الصاوي عن شعوره بالضياع والألم من فقدان كلبته، وكيف أن هذا الفقدان يشعره وكأنه يعيش في عالم مليء بالحزن والفراغ.

في ظل هذه المشاعر، تقدم الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، بالتعزية إلى الفنان خالد الصاوي عبر صفحته على فيس بوك، قائلًا: "صادق المواساة للأخ الفنان خالد الصاوي في موت كلبه، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يربط على قلبه ويلهمه الصبر على فراقه، فالحزن عند الموت رحمة في قلوب العباد، والإسلام دين الرحمة بكل مخلوق أليف"، وتعكس هذه الكلمات تفهم الشيخ شاهين للحزن الذي يعاني منه "الصاوي" وتقديمه للتعزية في هذا الوقت العصيب.