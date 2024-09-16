كريستيانو رونالدو الحاضر الغائب في تعادل النصر السعودي مع الشرطة العراقي بدوري أبطال آسيا

فرض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، نفسه على مباراة الفريق أمام الشرطة العراقي رغم غيابه عنها.

ورفعت الجماهير العراقية لافتة لكريستيانو رونالدو جاء فيها: "إن لم تكن حاضرا في المباراة، فأنت في قلوبنا".

وقام بعض المشجعين بترديد اسم الدون من داخل الملعب قبل بداية المباراة.

وحظي رونالدو بدعم خاص من قبل الجماهير العراقية التي توجهت لمشاهدة المباراة.

وغاب كريستيانو رونالدو عن مباراة النصر والشرطة بسبب تعرضه لوعكة صحية منعته من مرافقة النادي السعودي إلى العراق.

وتعادل النصر السعودي والشرطة العراقي إيجابيًا بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، بملعب المدينة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لمجموعة الغرب بـ دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم الجاري 2024-2025

