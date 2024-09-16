قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة فتاة، بالحبس لمدة سنة لاتهامها بتهديد فتاة أخرى بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة 15 مايو.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.

حبس فتاة هددت أخرى بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كشف أمر الإحالة، في القضية رقم ٤١٩٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم . ١٥ مايو، المقيدة برقم ۳۱۸۳ لسنة ۲۰۲۲ كلى حلوان، أن المتهمة تدعى، ياسمين ع. 20 سنة، عاطلة، ومقيم في 15 مايو حلوان، لأنه بدائرة قسم شرطة ١٥ مايو، هددت المجني عليها مريم أ.، كتابة بإنشاء أمور مخدشه لشرفها مهدداً إياها ينشر صور شخصية لها تحصلت عليها منها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب دفع مبالغ مالية لها.

أسند أمر الإحالة، أن المتهمة انتهكت حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهم مريم أحمد ،و مني طنطاوي سيد طنطاوي، ونجلاء طنطاوي سيد طنطاوي بأن إذاعت ونشرت صورا للمجني عليهم ملتقطه بمكان خاص بأحدي مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك والتي تنتهك خصوصيتهم، وإرسلت إليهم بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية على تطبيقي - الفيس بوك والواتس أب دون رضائها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. تعمدت إزعاج المجني عليهم بإساءة إستعمال أجهزة الإتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت مريم احمد، المجني عليها، طالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب قسم فرنساوي جامعة حلوان، بقيام صاحب الحساب بأسم "أحمد عمر" بالتواصل معها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك"، وقيام المتهمة بالتحدث معها وأخبارها بكونه شقيق أحدى صديقاتها، وأنه طالب بكلية الشرطة وعقده العزم على الزواج منها، فقامت بمحادثته عن طريق تطبيق الماسنجر عن طريق مكالمات مصورة لم تبصره فيها لتعلله يتعطل الكاميرا الخاصة به، وتحصله من خلال تلك المكالمات على صوره لها عارية الصدر، واكتشافها عقب ذلك يكون المتهمة هي صاحبة الحساب، وقيام المتهمة عقب ذلك بتهديدها بتلك الصور مطالبا أياها بأرسال صورًا أخرى لها عارية، واثر رفضها أرسل تلك الصور إلى والدتها الشاهدة الثانية رفقة بعض الصور المعدلة لخالتها الشاهدة الثالثة بتركيب وجهها على أجساد نساء عاريات، ونشرها لتلك الصور المختصر على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بصفحة باسم "جروب النشاط الرياضي لنادي ١٥ مايو".