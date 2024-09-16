فيديو.. مدرب سموحة الأسبق يشيد بلاعبي الأهلي ويوجه رسالة لجماهيره

أكد محمود إسماعيل، مدرب نادي سموحة الأسبق، أن النادي الأهلي قدم مباراة قوية أمام فريق جورماهيا الكيني، وفاز بنتيجة 3-0، خارج الأرض.

وأضاف " مدرب نادي سموحة الأسبق "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا والمسؤول" أن النادي الأهلي هو الوحش، ولديه نجوم كبار، ولاعب الفريق رامي ربيعة يقدم أداء مميز للغاية.

وتابع :" رامي ربيع انتقل من لاعب سيرحل عن الفريق، لـ لاعب أساسي، ويحقق أهداف على الرغم أنه مدافع، وأيضًا بيرسي تاو، يقدم مباريات مميزة للغاية.

وأشار إلى أن المدير الفني للنادي الأهلي كولر، له دور كبير في تطور أداء الكثير من لاعبي الفريق، وهذا المدرب يثبت أنه مميز وقادر على التعامل مع اللاعبين.

ولفت إلى أن النادي الأهلي يلعب في منطقة ثانية، وقادر على الفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها، والنادي الأهلي هو البطل، وسيقدم مباريات قوية بالدوري خلال الموسم الجديد،ونتمنى أن تبتعد الإصابات عن الفريق.

وفي نفس تحدث عن اللاعب المصري محمد صلاح والمباراة المقبلة لفريق ليفربول أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء وقال إن الجميع ينتظر المباراة، وصلاح سيشارك ويقدم أداء مبهر.