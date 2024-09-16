رئيس جامعة دمنهور يشهد إحتفال أوقاف البحيرة بالمولد النبوي

شهد الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، مساء اليوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، التي تنظمها مديرية الأوقاف بالبحيرة بمسجد التوبة بدمنهور.

تحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وإشراف فضيلة الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، وحضور الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة، كامل غطاس السكرتير المساعد للمحافظة ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء المدن ورجال الدين والأزهر الشريف بالمحافظة.

هذا وقد بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عدد من الفقرات الشعرية والإنشادية المعبرة عن المكانة الرفيعة لرسولنا الكريم، تلاها ندوة عن محطات من السيرة العطرة لنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

من جانبه قدم رئيس جامعة دمنهور خالص التهاني القلبية للحضور الكريم والأمة الإسلامية بمناسبة تلك الذكرى العطرة الخالدة، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا وعلى مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على المشاركة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

ولفت إلى أن الاحتفال بذكرى مولد القائد والمعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكرنا بحقائق السيرة النبوية والرسالة المحمدية لكي نحيي سيرته العطرة في الضمائر والعقول، و تبصرها البصائر لتبقى أخلاق رسولنا الكريم حية في جميع جوانب ومناحي الحياة، لافتا إلى أنه علينا جميعا الاقتداء بسنة نبينا الكريم وأن نستلهم منه القدوة الحسنة والقيم السامية في العمل والكفاح ونشر المحبة والسلام.