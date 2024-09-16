نزار الفارس يكشف عن حقيقة رفض مقابلة آيتن عامر في برنامجه

أعلن الإعلامي العراقي نزار الفارس، عن انضمامه لفضائية "الرابعة tv"، حيث يقدم موسم جديد من برنامجه ويستضيف فيه عدد من النجوم أبرزهم الفنانة عايدة رياض و مادلين طبر ونجوم آخرون.

وقال نزار الفارس، أنه تعاقد مع مدير قناة الرابعة الإعلامي غزوان جاسم على تقديم برنامج جديد، مردفاً أن مصر بوابة النجوم لكل شخص يحلم بالشهرة أو يحقق حلمه فهي أم الدنيا.



وأشار "الفارس"، إلى أنه سيجري مقابلة مع النجمة نادية الجندي لأنها فنانة موهوبة وكبيرة ويحبها، نافياً رفض الفنانة آيتن عامر أن تجري معه مقابلة تلفزيونية ولكنها طلبت منه مبلغ مالي كبير فبالتالي لم يحدث اتفاق بينهما، حيث يكن لها كل التقدير والاحترام.



نزار الفارس عن خلافه مع سعد الصغير: حزين على اللي حصله

وأوضح نزار الفارس، إلى أنه لم يشمت في المطرب سعد الصغير، بل حزين عما حدث له عقب إلقاء القبض عليه في مطار القاهرة بسبب وجود ممنوعات بحوزته أبرزها "سجائر إلكترونية، وفيب بزيت الماريغوانا"



وأختتم نزار الفارس، أنه لم يتعمد أن يثير الجدل ولكن نجاح حلقاته ترجع لكونه يهتم بضيوفه ويبحث عن أبرز تفاصيل حياتهم ويناقشهم فيها.