محافظ شمال سيناء يسلّم شنط المدارس لأبناء شهداء قرية الروضة 

شهد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، تسليم حقائب مدرسية للتلاميذ من أبناء الشهداء في قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد وسعدية محمود الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، وعدد من أهالي قرية الروضة.

وأكد المحافظ علي اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بتنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في شتي القطاعات، وقام محافظ شمال سيناء بتوزيع الشنط المدرسية على التلاميذ من أبناء الشهداء في قرية الروضة، والمقدمة من مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية علي أسر الشهداء بقرية الروضة، في إطار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم المساعدة والدعم للمواطنين.

وأشار المحافظ إلي أن أهالي قرية الروضة ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته، معلنا عن استعداد المحافظة الدائم على تلبية احتياجات ومطالب المواطنين من أهالي قرية الروضة.

محافظ شمال سيناء يتفقد إنشاء مستشفى ودار مناسبات بقرية رمانة …

وخلال جولته تفقد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أعمال إنشاء مستشفى الطوارئ ودار المناسبات في قرية رمانة، وذلك خلال جولة تفقدية له بمركز بئر العبد.

وأكد المحافظ خلال لقاء جماهيري بالمواطنين في قرية رمانة، على أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة بمحافظة شمال سيناء، لافتاً إلى أن نظرة القيادة السياسية إلى سيناء مختلفة عن العقود الماضية.

وأضح محافظ شمال سيناء على العمل على محورين أحدهما هو المحور الاقتصادي والذي يمثل توجه الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات القومية التي تساعد على تنمية سيناء، معلناً عن قيام الجهاز التنفيذي بتقديم مختلف الخدمات للمواطنين وتسيير حياتهم اليومية.

من جانبهم وجه مشايخ وعواقل وشباب قبيلة الاخارسة الشكر إلى محافظ شمال سيناء علي الجهود المبذولة منذ توليه مهام منصبه، والخدمات المقدمة للمواطنين والجولات المستمرة للإطلاع ومتابعة كافة المشروعات الجاري تنفيذها بكافة قرى ومراكز المحافظة.

تأتي الجولة في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها المحافظ إلي مختلف مراكز ومدن المحافظة لتفقد المشروعات ولقاء المواطنين والتعرف على المطالب والاحتياجات الخاصة بهم.