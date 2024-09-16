أحمد موسى: مصر لازالت تدفع ثمن فوضى 2011 (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، أن هناك أشخاص من داخل وخارج البلاد يحاولون إعادة نشر الفوضى مرة أخرى.

رسائل للمواطنين من أجل هدم الوطن من جديد

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد: “كنت أتابع بعض المواقع خلال اليومين الماضيين، ولاحظت ناس كانت مختفية وبدأت تظهر وتحرض على إرسال الرسائل للمواطنين من أجل هدم الوطن من جديد".

وتابع أحمد موسى: "مصر تعرضت لنكبة وفوضى كبيرة في عام 2011 ومازلنا ندفع الثمن، والمواطن لازم يخلي باله من أية عمليات تستهدف الدول".

وأكمل : "هناك بعض الدول مازالت لم تنهض بعد هدمها حتى الآن، ولكن مصر استطاعت أن تنهض من جديد بفضل رجالها الأوفياء وجيشها العظيم وقياداتها الحكيمة".

وأردف: "الدولة وفرت مشروعات كثيرة من أجل محاربة النشطاء والمخربين والقضاء على البطالة، ودفع عجلة الاستثمار العربي والأجنبي في البلاد"، معقبًا: "البلد دي بتاعتنا كلنا، وأي حد بيتكلم عن هدم البلد هو مخرّب ومحرض على الفوضى".

واختتم أحمد موسى : "فيه ناس استباحت إنها مدفعتش مستحقات الدولة من سرقة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، وقيمة السرقة وصلت إلى 40 مليار جنيه"، معقبًا: "البلد كان ممكن تضيع في أي وقت ولكن ربنا سترها علينا".