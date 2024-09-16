ختام فاعليات ورش عمل التنمية المهنية للإخصائيين الاجتماعيين في ابوتشت

شهد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال قنا اليوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام اختتام ورش العمل التي ينظمها توجية التربية الاجتماعية والتي تعقد فعالياتها بقاعات مدرسة ابوتشت الثانوية بنات بهدف إعداد وصقل مهارات الاخصائيين الاجتماعية بجميع المراحل التعليمية بإدارة أبوتشت التعليمية، وذلك لقيام الاخصائيين الاجتماعيين بواجباتهم الوظيفية علي أكمل وجه.

يأتى ذلك تزامنًا مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد برعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومتابعة المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام الإدارة وإشراف جمال شمارة موجه أول التربية الاجتماعية.

ووجه مدير عام الإدارة خلال كلمته للمستهدفين بهذه الورش بالاستفادة القصوى من هذه الورش التي يحاضر فيها نخبة من المدربين مؤكدا علي ضرورة العمل على الارتقاء المهني وتطوير الذات وضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي التي تضمن حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب.

مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيق اللائحة وسيتم اجراء متابعات وتقييمات مستمرة على مدار العام الدراسي وأوضح جمال شمارة أن توجيه التربية الاجتماعية بابوتشت اختتم اليوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري ورش عمل إعداد وصقل مهارات الاخصائيين الاجتماعيين مع نهاية المرحلة الثالثة لرياض الاطفال و الثانوي والتي جرت فعالياتها خلال الفترة من 2024/9/8 حتي 2024/9/1.

وتابع المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا اليوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري فعاليات ورش العمل المهنية النقاشية بمقر قاعة الفيديو كونفرانس بمدرسة ابوتشت الثانوية بنات يرافقه هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ورأفت جادالله رئيس قسم التطوير.

استهدفت الورش معلمي اللغة الانجليزية الخاصه بمناهج الصف الأول الإعدادي، وذلك لمناقشة ما يخص فلسفة المنهج ونواتج التعلم المرجو تحقيقها واستراتيجيات التدريس التى تتوافق مع منظومة تطوير المناهج بما يهدف إلى بناء الشخصية المصرية المتكاملة الواعية المستنيرة بقضايا المجتمع والمشاركة في حلها تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح مدير عام الإدارة ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت عقد ورش العمل في الفترة من الثلاثاء 10 سبتيمر الجارى إلى الثلاثاء 17 أغسطس من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الثانية بعد ظهر نفس اليوم بمقر قاعات الفيديو كونفرانس وفقا للجدول التالى: الثلاثاء 10 سبتمبر الدراسات الاجتماعية والاربعاء 11 سبتمبر اللغة العربية والخميس 12 سبتمبر مادة الرياضيات والاثنين 16 سبتمبر اللغة الانجليزية والثلاثاء 17 سبتمبر مادة العلوم ويستهدف في الورشة موجهي اوائل الادارة التعليمية وموجهي المرحلة الاعدادية ومعلمي المرحلة الاعدادية ووجه قاصد المستهدفين من هذه الورش الاستفادة القصوى من هذه الورش التي تحقق بناء الشخصية المصرية المتكاملة الواعية وفقا لرؤية مصر 2030 التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تهدف الي تشكيل شخصية الطالب وتزويده بالمهارات الحياتية التي تساعد على خلق جيل مبدع قادر علي التفكير والخيال العلمي والدراسي من خلال تطوير المناهج الدراسية.